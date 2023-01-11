Месси vs Роналду: кто круче?

Последние годы не утихают споры болельщиков о том, кто лучше – аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси или португальский форвард Ан-Наср Криштиану Роналду.

Они между собой делят множество индивидуальных наград, а также бьют всевозможные рекорды.

После чемпионата мира, который прошел в Катаре, выбор стал более очевиднее, однако, есть фанаты, которые все равно продолжают споры. Одни говорят, что Месси - это лучший футболист в истории, а другие, что Роналду является номером один в футболе.

ISPORT.ua решил вспомнить высказывания футболистов, которые имели возможность поиграть в одной команде с Месси и Роналду.

Анхель Ди Мария

Полузащитник выступал вместе с Роналду в мадридскому Реале, а рядом с Месси сыграл не один десяток матчей за сборную, а также выиграл чемпионат мира.

Месси всегда лучший, он лучший каждый год. Криштиану Роналду – особый игрок, но Месси с другой планеты. Нет слов, чтобы описать Месси, он всегда тебя удивляет.

Карлос Тевес

Еще один экс-партнер Месси по сборной, который на клубном уровне пересекался с Роналду, выступая вместе с ним в МЮ.

Криштиану пришлось работать, чтобы стать лучше, в то время как для Лео это естественно. Это самое большие различие, которые я вижу между двумя лучшими игроками на планете.

Андре Гомеш

Некогда очень перспективных хавбек не очень удачно играл в Барселоне рядом с Месси, а вот с Роналду выиграл чемпионат Европы.

Мне не нравится вопрос их сравнения и я никогда не буду отвечать на него. Я португалец и у меня есть привязанность к Криштиану, тогда как Месси был моим товарищем в Барселоне.

Жерар Пике

С Роналду Пике пересекся на непродолжительное время, когда оба были очень молоды, а вот с Месси отыграл практически всю жизнь.

Для меня ответ на этот вопрос такой – Месси не человек, а Криштиану – лучший из людей.

Эсекьель Гарай

Люди могут уже и не помнить, что Гарай играл за Реал, но все же Месси его впечатлил больше, чем Роналду.

Когда люди спрашивают меня, кто лучший игрок, я говорю Лео. С первого раза, когда я видел его в матче за Аргентину U-15 и по сей день он продолжает удивлять меня, у него нет предела совершенства.

Хенрик Ларссон

Легендарный швед - один из немногих, кто играл с Роналду и Месси на клубном уровне.

Криштиану не повезло в том, что он играет в одно время с Месси. Роналду - очень хороший игрок, но Месси еще лучше. Когда вы видите его с мячом, трудно поверить, что кто-то другой может сделать то же самое. Он фантастический игрок.

Читай также: Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022

Габриэль Хайнце

Этот мужчина застал наших героев еще юными и амбициозными парнями, но успел поиграть с обоими.

Криштиану Роналду имеет завидную самодисциплину. Он навязчивый. Пока он не достиг цели, поставленной в своей голове, он не перестает пытаться ее достичь. Лео же в футбол пришел не с этой планеты. Как человек он ведет такую ​​тихую жизнь, которая восхищает.

Фернандо Гаго

Аргентинский полузащитник твердо уверен, кто же лучший.

Для меня Роналду не номер один. Для меня лучшим в мире является Месси из-за того, как он играет, движется с мячом и сам может перевернуть ход игры. Месси обладает невероятными способностями, и мне нравится, как он играет.

Деку

А вот бывший полузащитник сборной Португалии и Барселоны пошел дальше и назвал игрока, который был более талантлив, чем эти двое.

Когда я играл с ними, то Криштиану и Лео очень много работали, чтобы делать то, что они сейчас умеют. А вот Роналдиньо был наделен способностями. Всякий раз, когда мы давали ему мяч, его решения и голы были как из другого мира. Он был гораздо более одаренным, чем Лео или Криштиану.

Пауло Дибала

Форварда называли новым Месси, но вот ему уже почти 30, а он до сих пор не достиг того же уровня, что и 35-летний Лео. Но Дибале также посчастливилось играть и вместе с Роналду. Вот что он говорил, когда Криштиану был игроком Ювентуса.

Кто бы не хотел играть с лучшими? У меня есть возможность учиться у них каждый день. Мы говорим о двух феноменах. Это игроки, которые на две ступени выше остальных.

Читай также: Гениальный пример: Почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию

Алехандро Гарначо

Самый свежий и самый неоднозначный игрок из этого списка. Юный вингер МЮ не говорил на прямую, кого считает круче. Но при этом в Instagram он пишет:

"Мечты становятся явью. Идол, GOAT", - в посте, где на фото он и Месси.

"Лучший во все времена. Живите большой мечтой", - в посте, где на фото он и Роналду.