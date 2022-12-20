Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре стал достаточно неоднозначным турниром. С одной стороны, было много разных скандалов в отношении самой организации турнира - от его проведения в январе до разного рода культурных и не только ограничений. А вот с другой стороны, этот мундиаль подарил нам немало качественного футбола и интересные истории, которые будут вспоминать и через годы.

Мы на ISPORT.UA решили собрать все невероятные перфомансы и необычные достижения, свидетелями которых нам пришлось стать. Долгожданный триумф Месси и Аргентины, неожиданные выступления Марокко и Японии – все это и многое другое ниже в нашем обзоре.

Саудовская Аравия

Один из главных аутсайдеров турнира удивил болельщиков, наверное, больше всех остальных команд. "Соколы" вошли в историю, как команда, нанесшая единственное поражение на мундиале будущему чемпиону мира. Никто не ожидал, что уже в матче первого тура Аргентина прервет свою победную серию из 36 матчей всего за одну игру до рекорда сборной Италии. Подопечные Эрве Ренара могли бы даже выйти из группы, но команде не хватило банального нрава.

Япония

Несколько дольше продолжилась сказка сборной Японии, которая закончила выступления на мундиале уже в 1/8 финала, выйдя из группы с первого места. Команда Хадзимэ Мориясу выдала невероятную игру, обыграв фаворитов Германию и Испанию в рамках групповой стадии и проигрывая им по ходу матча. Французы точно подсматривали за Японией, когда делали свой камбэк в финале. "Самураев", даже не являвшихся фаворитами, смогла остановить лишь Хорватия и лишь в серии послематчевых пенальти.

Австралия

Австралия также была одним из главных андердогов турнира и даже подтвердила это, проиграв Франции 1:4. Хотя многие эксперты признали, что местами азиатская сборная выглядела куда лучше действующих чемпионов мира. А позже Австралия доказала, что иногда недостаточный уровень игроков можно компенсировать усердием, сенсационно обыграв Данию и Тунис и выйдя в плей-офф. Аарон Муй и Мэттью Райян стали главными звездами своей сборной, точно сумевшей прыгнуть выше головы.

Марокко

И главная команда-сенсация – это, безусловно, сборная Марокко. "Карфагенские орлы" показали невероятную игру в защите, благодаря которой они стали первой африканской сборной в истории, игравшей в полуфинале чемпионата мира. Эн-Несири, Амрабат, Унахи, Буну и другие стали мировыми звездами, за которыми теперь наблюдают топ-клубы Европы. Если не считать автогол в матче против Канады, марокканцы удержали свои ворота сухими до полуфинальной встречи. Невероятно!

Аргентина/Лео Месси

И, конечно, главная сенсация мундиаля – ее чемпион сборная Аргентины. Да, "альбиселесте" были среди фаворитов турнира с самого начала, но на фоне других команд Аргентина не выглядела сильнейшей. А потом еще и пораение в первом же матче против Саудовской Аравии. Тем не менее, люди надеялись на шоу, надеялись, что именно Лионель Месси на последнем для себя мундиале сможет завоевать долгожданный трофей. Так и получилось, и во многом благодаря вдохновенной игре своего лидера Аргентина снова подняла кубок впервые за 36 лет! Не зря именно Лео признали лучшим игроком турнира.

Новые бомбардиры

На этом чемпионате мира были побиты многие рекорды, включая и национальные. Оливье Жиру стал лучшим бомбрадиром сборной Франции, превзойдя Тьерри Анри, а Харри Кейн сумел обогнать Уэйна Руни. Неймар смог дотянуться по количеству голов до главной звезды сборной Бразилии Пеле. А Лео Месси для многих теперь гораздо круче и весомее, чем был Диего Армандо Марадона. К этому еще можно добавить хет-трик Мбаппе в финале, который до него делали только избранные игроки и хет-трик Гонсало Рамуша в дебютном матче, который до него делал Мирослав Клозе.

История, которую все ждали

Несмотря на букмекеров, на результаты команд, большинство болельщиков футбола требовало от этого мундиаля только одного - противостояния Лео Месси и Криштиану Роналду, чтобы они на футбольном поле, в финале чемпионата мира решили, кто лучше. Это была бы лучшая история для турнира в Катаре, но все, к сожалению, получилось гораздо проще. Португалия вылетела в 1/4 от сборной Марокко, а Роналду занял место в сборной худших игроков турнира. А Аргентина во главе с Месси стала чемпионом мира, сняв вопрос, кто лучший игрок последних лет.