Главный миф украинского футбола: почему Виктор Кашшаи не враг?

Национальная сборная Украины провела немалое количество знаковых матчей, но одним из тех, которые болельщики вспоминают с грустью или даже злостью является встреча против Англии на чемпионате Европы-2012.

Впервые этот материал был опубликован на ISPORT еще в июле 2021 года, но тот матч по сей день будоражит болельщиков, поэтому предлагаем еще раз освежить в памяти события тех времен перед очередным противостоянием украинцев и англичан уже в отборе на Евро-2024.

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19 июня 2012 года, Донбасс Арена

Это был матч третьего тура группового этапа и сборной Украины для выхода в 1/4 финала необходима была только победа над англичанами.

Добыть ее в итоге не получилось и англичане выиграли с минимальным счетом благодаря единственному голу в исполнении Уэйна Руни.

Но был в этой встрече один эпизод, который многие любят вспоминать и по сей день, - незасчитанный гол Марко Девича.

Напомним, как это было

Марко Девич вышел на свидание с Джо Хартом и на замахе убрал Джона Терри, после чего пытался пробить в ворота мимо голкипера. Вратарь все же мяч отбил, но тот по дуге влетел в ворота, и как только он пересек линию, его в падении выбил Джон Терри.

Казалось, что все видели, мяч пересек линию ворот и уже был в воротах до того, как его выбил Терри, но арбитры встречи не засчитали взятие ворот.

Если бы тогда был VAR, он бы … все равно не засчитал гол. Другое дело, если бы была только система "глаз орла", определяющая, пересек ли мяч линию. Тогда гол был бы засчитан, но точно его отменил бы видеоассистент рефери.

Дело в том, что Артем Милевский, который сначала получил передачу на подступах к штрафной, а затем отправил Девича на свидание с Хартом, изначально был в положении "вне игры".

Да, арбитры ошиблись, но они ошиблись сразу ДВА раза в "пользу" обеих команд. Сначала не увидели офсайд, а через секунду не заметили, что мяч пересек линию ворот.

Ошиблись арбитр на линии и ассистент рефери за воротами, но почему-то всех собак повесили на главного рефери Виктора Кашшаи. Как он должен был заметить, что мяч пересек линию?

Оцените положение Кашшаи и его ассистента за воротами.

Абсурд, но после матча тогдашний глава европейского арбитража Пьер-Луиджи Коллина рассказывал об ошибке венгерского судьи, который не засчитал чистый гол. Но не сказал об офсайде.

"На Евро-2012 впервые появились дополнительные ассистенты рефери (за воротами) - это эксперимент, который проводит УЕФА. Статистика показала, что они 16 раз сделали свой вклад в принятие правильных решений. На матче Англия - Украина, к сожалению, было неправильное решение. Мяч был забит в ворота, прошел на 50 см за линию ворот - это правда", - сказал Коллина.

Когда-то вашему автору пришлось вступить в дискуссию по поводу этого "гола". Сначала мне доказывали, что гол был чистым, затем обвинили в непрофессионализме, ну а позже, конечно, извинились и признали свою неправоту.

И таких простых парней в комментариях, которые все еще почему-то держат зло на Виктора Кашшаи много, но идея написания этой статьи пришла не от человека из интернета.

"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012"

Это слова президента Украины Владимира Зеленского, фаната национальной команды, который, как и многие, не разобрался в эпизоде до конца.

Виктор Кашшаи - абсолютно точно не идеальный рефери. У него было очень много плохих матчей с плохими решениями, и даже в поединке Англия - Украина у него были ошибки. Но совершенно точно, здесь он не ошибался, он доверился своим ассистентам, которые ошиблись. Кашшаи - точно не враг, а (не)гол Девича - миф.

Василий Войтюк