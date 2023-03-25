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Украина - Англия: анонс матча отбора на чемпионат Европы

ISPORT представляет анонс предстоящей схватки между подопечными Гарета Саутгейта и подопечными Руслана Ротаня.
Сегодня, 09:00
Харри Кейн - Руслан Малиновский / Getty Images
Харри Кейн - Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Англии на своем поле примет национальную команду Украины.

Англичане уже провели первый матч в отборе, обыграв сборную Италии (2:1). Украинская команда только начинает свой путь квалификации на Евро, который пройдет в Германии.

Поединок сборных состоится в столице Англии Лондоне на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток – 19:00 по киевскому времени.

Англия - Украина
Лондон, Уэмбли, 22:00,
арбитр – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Где смотреть матч Англия - Украина
Прямая трансляция – MEGOGO

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Группа отбора

Сборная Англии и Украины попали в одну группу с Италией, Северной Македонией и Мальтой. Первый тур уже состоялся, а единственной командой, кто не играл, была Украина.

В первом туре Италия на своем поле принимала Англию. Встреча выдалась яркой, с удалением и голами. По итогу финального свистка победу праздновали англичане (2:1). В параллельной встречи Северная Македония встречалась с Мальтой. Команды также забили три гола, а победу добыли македонцы (2:1).

Стоит отметить, что "желто-синие" в это время провели спарринг с представителем Англии - Брентфордом Б. Команда Руслана Ротаня сумела обыграть соперника - 2:0.

Во втором туре командой, которая пропускает тур, станет сборная Северной Македонии. В свою очередь, Англия примет Украину, а Италия отправится на выезд в Мальту.

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Слова тренеров перед матчем 

  • Наставник Англии Гарет Саутгейт:

Будет тяжело - Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление - некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на Уэмбли, что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме (против итальянцев), то болельщикам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды.

  • Исполняющий обязанности главного тренера Украины Руслан Ротань:

Матч был подготовительным. Мы провели достаточно хорошую игру накануне встречи с Англией. За этот период времени важно почувствовать уверенность. Ребята сыграли хорошо, профессионально отнеслись к своим обязанностям. Я им сразу сказал, что в воскресенье игра будет на 300% сложнее во всем - и в плане стадиона, и соперника, и самоотдачи. Англия всем этим славится.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз, Чиллвел - Райс, Филлипс - Беллингем, Сака, Грилиш, Кейн

Украина: Трубин – Караваев, Матвиенко, Попов, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Мудрик, Довбик, Цыганков

Интересные факты

  • Украина лишь раз побеждала Англию в восьми матчах (две ничьи и пять побед Англии);
  • Сборные пять раз играли в Англии - четыре победы у хозяев, одна ничья;
  • Команды впервые сыграют в рамках отборов на чемпионат Европы;
  • На Евро-2024 попадут лучшие две команды группы;
  • В следующем туре, который пройдет в июне, Украина сыграет с Северной Македонией и Мальтой. Англия - с Мальтой и Северной Македонией.

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Прогноз

Английская сборная уже успела провести первый матч в квалификации и против очень сильного соперника - Италии. Подопечные Гарета Саутгейта показали ту игру, которая вселяет уверенность и повышает шансы на выход на Евро-2024. Конечно, рано говорить, что сейчас англичане играют с главными соперниками на первые два места - первый побежден, а второй - только предстоит сыграть.

Руслан Ротань сейчас возглавляет национальную команду, однако не является главным тренером. У него не было особо много времени, чтобы подготовиться к матчу, ознакомиться с игроками, а лишь подсказать нюансы и дать советы. Трудно оценивать форму и игру сборной Украины, а товарищеский матч с Брентфордом - это хоть какая-то возможность оценить свои шансы и обозначить главные цели на поединок.

Конечно, хотелось бы верить, что Украина сумеет отобрать очки у Англии, но сделать это будет очень трудно. Англия мощная, дерзкая и монолитная. Шансы для Украины, пожалуй, только играть на контратаках и пользоваться ошибками соперника. Если улыбнется удача, то счет будет позитивный, а так маловероятно.

Прогноз: 2:0

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Англия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua

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