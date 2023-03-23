Спустили с небес на землю: Худший матч Украины с Англией

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины стартует в квалификации чемпионата Европы-2024. В рамках второго тура "желто-синие" сыграют с национальной командой Англии.

В преддверии очного противостояния стоит вспомнить последний поединок команд, который завершился ужасно для одних, а для других невероятной победой. Речь идет о очном противостоянии на Евро-2020.

ISPORT.ua вспоминает худший матч сборной Украины с Англией.

1/8 финала Евро-2020

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины встречалась с национальной командой Швеции. Скандинавы на бумаге были фаворитами, однако сборная Украины стремилась порадовать фанатов после невзрачного прохождения группового этапа Евро-2020.

В средине первого тайма Александр Зинченко открыл счет благодаря точному удару, но шведы успели реабилитироваться к концу первого тайма. В основное время больше голов забито не было, а победитель определился в экстра-тайме. Артем Довбик в прыжке на последней минуте ударом головы замкнул подачу Зинченко, что позволило пробиться в 1/4 финала чемпионата Европы.

До матча

В преддверии поединка Украина - Англия представители нашей сборной давали различные комментарии, в которых были осторожность, мотивация, трезвость, дерзость и где-то самоуверенность.

Александр Зинченко:

Если посмотреть на скамейку запасных Англии, то там находятся игроки стоимости, пожалуй, трех сборных Украины. Но это должно нас не пугать, а наоборот - мотивировать. Я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь позитивного результата и в следующей игре.

Тарас Степаненко:

Прекрасно понимаем, что Англия будет фаворитом, но мы вышли в четвертьфинал и будем сражаться до конца. Мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуемый. Видим, как Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача - играть до конца, верить в нашу победу и идти вперед. А там уже как судьба распорядится.

Роман Яремчук:

Это будет тяжелый матч для нас, Англия - качественная команда, они прекрасно действуют как в атаке, так и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но постараемся показать то, чем сможем ее удивить.

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Руслан Малиновский:

Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Мы должны выйти на поле с целью выполнить план, а не бояться. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата. Англия - фаворит, так что на нее будет большее давление, чем на нас.

Андрей Шевченко (главный тренер):

Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но в моих игроков есть характер. Постараемся его показать.

Владимир Зеленский:

Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки несколько недель не были дома. Но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка страны скажет вам: "Ребята, еще рано домой". Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина.

Ход матча

Сборная Украины проводила не самый лучший турнир в своей истории (за исключением победы над Швецией), так что матч с Англией больше был верой, чем с хладнокровьем. Украинские футболисты сразу попали в холодный душ, который организовал Харри Кейн на четвертой минуте.

Конечно, быстро пропущенный гол повлиял на план команды Андрея Шевченко. Однако на поле складывалось ощущения, что нет возможности и даже шанса, чтобы что-то изменить. Англия доминировала на поле по всем параметрам, выигрывала мини-дуэли на разных частях поля, а мы верили в чудо, которое было подкреплено сумбурными ударами.

Источник: Getty Images

В перерыве Андрей Шевченко дал определенную установку, но и она не сработала от слова совсем. Причина в том, что англичане уничтожили все наши шансы на выход в полуфинал за считанные минуты. Уже к 63-й минуте счет табло был неприличным - 0:4. Оказавшись в тяжелом нокдауне, Украина ничего не сумела показать на поле. Команда Гарета Саутгейта опустила нас и нашу команду с небес на землю.

После матча

Сборная Украины на Евро-2020 провела пять игр, но ни одна из них не была положительной с первой минуты и до последней. С Нидерландами показали характер и фортуна где-то улыбнулся, Северная Македония почти создала сенсацию, встречу с Австрией лучше не вспоминать, за Швецию спасибо, а вот Англия - опустила на землю.

Источник: Getty Images

Конечно, Украина впервые в истории сыграли в 1/4 финала Евро, но не так все представлялось. Результат - есть, а игры - не было. Многие эксперты и футбольные аналитики заявляли о том, что у нас слишком высокие ожидания от Украины.

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Авторитетный тренер Жозе Моуринью до матча Украина - Англия заявлял о том, что англичане должны быть сосредоточены, хоть и фавориты. После победы португалец совсем не стеснялся в выводах:

Конечно, это было хорошее выступление Англии. Как я и ожидал, англичане легко выиграли этот матч. Слишком легко. Англия всегда вела игру и могла победить со счетом 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.

Поражения ознаменовало новую ветвь в истории сборной Украины. Андрей Шевченко покинул свой пост со скандалом, на замену приходил характерный Александр Петраков, а сейчас национальную сборную возглавляет тренер, который находится во главе трех различных команд.

Предстоящий поединок Англия - Украина - это возможность для нового толчка в развитии, а не для мести. Понятное дело, что та игра вспоминается, но лучше начинать с чистого листа, а не витать в облаках. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua