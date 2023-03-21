Квалификация Евро-2024: самое интересное в первую неделю

ISPORT выделяет интересные моменты, на которые стоит обратить внимание во время матчей сборных.

Клубный футбол ставим на паузу, ведь начинаются международные матчи, а если точнее, именно на этой неделе стартует отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

В этой статье вы узнаете, на какие матчи или события следует обратить свое внимание во время этой международной паузы.

Смотрите также: календарь всех матчей отбора на Евро-2024

Повторение финала Евро-2020

Хотя отбор и стартует матчем между Казахстаном и Словенией, первым поединком с приставкой ТОП, который должен привлечь всеобщее внимание, станет встреча действующего чемпиона Европы Италии с действующим финалистом континентального первенства - Англией.

Источник: Getty Images

Матч состоится в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Начать отборочный этап с победы над главным соперником – очень важно для обоих коллективов, поэтому поединок обещает быть насыщенным на события.

Детали матча:

Группа C

1-й тур

23 марта, 21:45

Онлайн-трансляция матча Италия - Англия

Ужасные флешбеки из Дании

Евро-2020 был очень необычным – был перенесен через пандемию, прошел сразу в нескольких странах, в том числе и в Дании. И именно в Дании, именно в Копенгагене, произошел один из самых памятных и в то же время самых страшных матчей, когда местная сборная встречалась с Финляндией.

Именно в том поединке Кристиан Эриксен упал на газон, а затем за его жизнь боролись врачи.

Источник: Getty Images

И снова Дания – Финляндия, и снова Копенгаген, и Кристиан Эриксен оказался в заявке сборной Дании, хотя за Манчестер Юнайтед не играет с января из-за травмы ноги.

Детали матча Дания – Финляндия:

Группа H

1-й тур

23 марта, 21:45

Что новый тренер думает о Роналду?

Многие фанаты после чемпионата мира в Катаре поставили крест на перспективах Криштиану Роналду в сборной Португалии. Но теперь у команды новый тренер, и Роберто Мартинес вызвал ветерана на матчи против Лихтенштейна и Люксембурга.

Источник: Getty Images

Доверит ли испанский тренер место в старте КР7? Как себя покажет сам Роналду? Стоит отметить, что форварду Ан-Насра осталось всего четыре матча до показателя в 200 поединков за национальную команду. Сможет ли он зарекомендовать себя так, чтобы получить вызов на летние встречи?

Детали матча Португалия – Лихтенштейн:

Группа J

1-й тур

23 марта, 21:45

Детали матча Люксембург – Португалия:

Группа J

2-й тур

26 марта, 21:45

Топ-матч в Париже

Поединок Италия – Англия будет не единственным топовым на этой неделе. Так, в столице Франции местная сборная встретится с четвертьфиналистами ЧМ-2022 командой Нидерландов.

Источник: Getty Images

В новом для себя статусе этот матч проведет Килиан Мбаппе, который теперь будет капитаном национальной сборной, ведь многолетний лидер Уго Льорис завершил карьеру на международном уровне.

Детали матча:

Группа B

1-й тур

24 марта, 21:45

Онлайн-трансляция матча Франция - Нидерланды

Ибрагимович против "новой Бельгии"

Годы идут, Уэсли Снайдер и Ахмед Мидо уже давно набрали более 100 килограммов веса, а их товарищ по Аяксу начала 2000-х до сих пор играет, устанавливает рекорды и вызывается в сборную своей страны.

Златан Ибрагимович, конечно, уникальный персонаж. На этой неделе он может сыграть против команды Бельгии, лидер которой – Эден Азар – завершил карьеру в сборной, хотя на десять лет младше Ибры. Не будет в команде и Торгана Азара, не будет Тоби Альдервейрельда и Симона Миньола, да и вообще у них другой тренер.

Будет очень интересно посмотреть, как "старик" Ибра сыграет против "новой" Бельгии.

Детали матча Швеция – Бельгия:

Группа F

1-й тур

24 марта, 21:45

Холанд Эдегор против Испании

Когда автор "набросал" план этого текста, он хотел написать о проверке сборной Норвегии и Эрлинга Холанда, в частности, мощным коллективом. Но пока дошел черед этого пункта, появилась информация о травме форварда Ман Сити.

Источник: Getty Images

Что ж, конечно, норвежцам не будет хватать голевой машины, но команда там и без него очень интересная. Но сможет ли Мартин Эдегор привести ее к победе над испанцами, которые, как и многие другие команды, впервые сыграют с новым наставником.

Детали матча Испания – Норвегия:

Группа A

1-й тур

25 марта, 21:45

Кейн и потенциальный рекорд

Теперь поговорим не о матче, а о потенциальном событии, которое может произойти в одном из матчей. На счету капитана сборной Англии Гарри Кейна сейчас 53 гола, он делит лидерскую строчку бомбардирского списка "трех львов" с Уэйном Руни.

Источник: Getty Images

То есть следующий его гол сделает форварда не только лучшим в истории Тоттенхэма, но и в истории национальной сборной Англии. Главное…

Украина на Уэмбли

…чтобы Кейн побил рекорд не на Уэмбли. Как минимум не в этом месяце. Именно на этом легендарном стадионе сборная Украины сыграет с англичанами.

Для команды Руслана Ротаня это будет первый матч отбора, в то время как Англия приедет домой после гостевого матча в Италии. Надеемся, что дополнительный отдых и усталость англичан после Неаполя пойдет нам на пользу.

Детали матча:

Группа C

2-й тур

26 марта, 19:00

Онлайн-трансляция матча Англия – Украина

Не Евро единым

Помимо европейских команд, свои матчи также будут проводить и другие мировые сборные. Среди официальных турниров – квалификация на Кубок Африканских наций и Лига наций КОНКАКАФ, где пройдут заключительные матчи группового этапа.

Азиатские сборные будут проводить товарищеские матчи, равно как и американские во главе с Аргентиной и Бразилией. Первой командой, которая сыграет с Аргентиной в статусе действующего чемпиона мира, будет Панама (ночью 24 марта), после команда Лионеля Скалони проведет матч с Кюрасао.

Бразилия сыграет только раз, в полночь с 25 на 26 марта пройдет встреча с сенсацией ЧМ-2022 сборной Марокко.