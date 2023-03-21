iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Квалификация Евро-2024: самое интересное в первую неделю

ISPORT выделяет интересные моменты, на которые стоит обратить внимание во время матчей сборных.
Сегодня, 17:00
Квалификация Евро-2024: что смотреть? / Getty Images
Квалификация Евро-2024: что смотреть? / Getty Images

Клубный футбол ставим на паузу, ведь начинаются международные матчи, а если точнее, именно на этой неделе стартует отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

В этой статье вы узнаете, на какие матчи или события следует обратить свое внимание во время этой международной паузы.

Смотрите также: календарь всех матчей отбора на Евро-2024

Повторение финала Евро-2020

Хотя отбор и стартует матчем между Казахстаном и Словенией, первым поединком с приставкой ТОП, который должен привлечь всеобщее внимание, станет встреча действующего чемпиона Европы Италии с действующим финалистом континентального первенства - Англией.

Источник: Getty Images

Матч состоится в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Начать отборочный этап с победы над главным соперником – очень важно для обоих коллективов, поэтому поединок обещает быть насыщенным на события.

Детали матча:

Ужасные флешбеки из Дании

Евро-2020 был очень необычным – был перенесен через пандемию, прошел сразу в нескольких странах, в том числе и в Дании. И именно в Дании, именно в Копенгагене, произошел один из самых памятных и в то же время самых страшных матчей, когда местная сборная встречалась с Финляндией.

Именно в том поединке Кристиан Эриксен упал на газон, а затем за его жизнь боролись врачи.

Источник: Getty Images

И снова Дания – Финляндия, и снова Копенгаген, и Кристиан Эриксен оказался в заявке сборной Дании, хотя за Манчестер Юнайтед не играет с января из-за травмы ноги.

Детали матча Дания – Финляндия:

  • Группа H
  • 1-й тур
  • 23 марта, 21:45

Что новый тренер думает о Роналду?

Многие фанаты после чемпионата мира в Катаре поставили крест на перспективах Криштиану Роналду в сборной Португалии. Но теперь у команды новый тренер, и Роберто Мартинес вызвал ветерана на матчи против Лихтенштейна и Люксембурга.

Источник: Getty Images

Доверит ли испанский тренер место в старте КР7? Как себя покажет сам Роналду? Стоит отметить, что форварду Ан-Насра осталось всего четыре матча до показателя в 200 поединков за национальную команду. Сможет ли он зарекомендовать себя так, чтобы получить вызов на летние встречи?

Детали матча Португалия – Лихтенштейн:

  • Группа J
  • 1-й тур
  • 23 марта, 21:45

Детали матча Люксембург – Португалия:

  • Группа J
  • 2-й тур
  • 26 марта, 21:45

Топ-матч в Париже

Поединок Италия – Англия будет не единственным топовым на этой неделе. Так, в столице Франции местная сборная встретится с четвертьфиналистами ЧМ-2022 командой Нидерландов.

Источник: Getty Images

В новом для себя статусе этот матч проведет Килиан Мбаппе, который теперь будет капитаном национальной сборной, ведь многолетний лидер Уго Льорис завершил карьеру на международном уровне.

Детали матча:

Ибрагимович против "новой Бельгии"

Годы идут, Уэсли Снайдер и Ахмед Мидо уже давно набрали более 100 килограммов веса, а их товарищ по Аяксу начала 2000-х до сих пор играет, устанавливает рекорды и вызывается в сборную своей страны.

Златан Ибрагимович, конечно, уникальный персонаж. На этой неделе он может сыграть против команды Бельгии, лидер которой – Эден Азар – завершил карьеру в сборной, хотя на десять лет младше Ибры. Не будет в команде и Торгана Азара, не будет Тоби Альдервейрельда и Симона Миньола, да и вообще у них другой тренер.

Будет очень интересно посмотреть, как "старик" Ибра сыграет против "новой" Бельгии.

Детали матча Швеция – Бельгия:

  • Группа F
  • 1-й тур
  • 24 марта, 21:45

Холанд Эдегор против Испании

Когда автор "набросал" план этого текста, он хотел написать о проверке сборной Норвегии и Эрлинга Холанда, в частности, мощным коллективом. Но пока дошел черед этого пункта, появилась информация о травме форварда Ман Сити.

Источник: Getty Images

Что ж, конечно, норвежцам не будет хватать голевой машины, но команда там и без него очень интересная. Но сможет ли Мартин Эдегор привести ее к победе над испанцами, которые, как и многие другие команды, впервые сыграют с новым наставником.

Детали матча Испания – Норвегия:

  • Группа A
  • 1-й тур
  • 25 марта, 21:45

Кейн и потенциальный рекорд

Теперь поговорим не о матче, а о потенциальном событии, которое может произойти в одном из матчей. На счету капитана сборной Англии Гарри Кейна сейчас 53 гола, он делит лидерскую строчку бомбардирского списка "трех львов" с Уэйном Руни.

Источник: Getty Images

То есть следующий его гол сделает форварда не только лучшим в истории Тоттенхэма, но и в истории национальной сборной Англии. Главное…

Украина на Уэмбли

…чтобы Кейн побил рекорд не на Уэмбли. Как минимум не в этом месяце. Именно на этом легендарном стадионе сборная Украины сыграет с англичанами.

Для команды Руслана Ротаня это будет первый матч отбора, в то время как Англия приедет домой после гостевого матча в Италии. Надеемся, что дополнительный отдых и усталость англичан после Неаполя пойдет нам на пользу.

Детали матча:

Не Евро единым

Помимо европейских команд, свои матчи также будут проводить и другие мировые сборные. Среди официальных турниров – квалификация на Кубок Африканских наций и Лига наций КОНКАКАФ, где пройдут заключительные матчи группового этапа.

Азиатские сборные будут проводить товарищеские матчи, равно как и американские во главе с Аргентиной и Бразилией. Первой командой, которая сыграет с Аргентиной в статусе действующего чемпиона мира, будет Панама (ночью 24 марта), после команда Лионеля Скалони проведет матч с Кюрасао.

Бразилия сыграет только раз, в полночь с 25 на 26 марта пройдет встреча с сенсацией ЧМ-2022 сборной Марокко.


Статьи по теме

Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией "Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией
G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202417:00
Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Формула 116:51
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
Евро-202416:24
"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией
Киберспорт16:22
G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Украина15:59
ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента
Европа15:40
Севилья отправила в отставку главного тренера
Европа15:21
"Арсенал - это Роллс-Ройс": Мерсон уверен, что "канониры" выиграют АПЛ
Евро-202414:52
Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольные проходы Брукса и Рэндла возглавили рейтинг
Европа14:27
Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK