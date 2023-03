Ибрагимович - самый возрастной автор гола в истории Серии А

1 - Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical. #UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy

