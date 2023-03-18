Ибрагимович - самый возрастной автор гола в истории Серии А

Шведский форвард очередной раз вписал свое имя в историю футбола.

В Удине в рамках 27-го тура итальянской Серии А сошлись Удинезе и Милан.

Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе "россонери" вышел Златан Ибрагимович.

В добавленное к первому тайму время действующий чемпион Италии получил право на пенальти, который швед реализовал со второго раза.

Видео гола Златана Ибрагимовича:

Это взятие ворот стало историческим. Как сообщает Opta, Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии (41 год, 166 дней).

Он превзошел достижение другой легенды миланского клуба - ранее рекорд принадлежал Алессандро Костакурте, который в мае 2007 года (его последний сезон в футболе) забил гол в возрасте 41 года и 25 дней.

1 - Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical.#UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

Напомним, что Милан будет участвовать в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли попала в одну сетку с Интером, Наполи и лиссабонской Бенфикой.