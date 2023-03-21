Италия - Англия: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024

Команды встретятся в поединке квалификации на чемпионат Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Италия - Англия на ISPORT.ua.

В четверг, 23 марта, стартует квалификация на чемпионат Европы-2024 по футболу. В рамках первого тура действующий чемпион Европы сборная Италии сыграет с финалистом прошедшего турнира национальной командой Англии.

Английская сборная захочет отомстить сопернику за проигранный финал, чтобы удачно начать отбор на следующий турнир. Итальянцы, которые пропустили чемпионат мира в Катаре, обязаны начинать успешно, чтобы загладить вину перед своими фанатами.

Матч состоится на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Италия - Англия

Трансляция матча Италия - Англия будет доступна в этой новости 23 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 окажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Онлайн-трансляция будет доступна 23 марта в 21:45 по Киеву

Сборные Италии и Англии оказались в одной группе с Мальтой, Северной Македонией и Украиной. Уже в первой встречи фавориты на выход должны определить сильнейшего. Лучшие две команды из группы пройдут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

В своей истории национальные команды Италии и Англии встречались 30 раз. На счету итальянской команды 11 побед, у англичан - восемь, а также 11 раз команды играли вничью.

В последний раз сборные сыграли в рамках Лиги наций. В первой встречи команды сыграли в нулевую ничью, а затем Италия обыграла Англию благодаря голу Распадори.