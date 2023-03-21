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Франция - Нидерланды: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024

Команды встретятся в поединке квалификации на чемпионат Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Франция - Нидерланды на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:14
Франция - Нидерланды / Getty Images
Франция - Нидерланды / Getty Images

В пятницу, 24 марта, продолжится квалификация на чемпионат Европы-2024 по футболу. В рамках первого тура сборная Франции на своем поле примет национальную команду Нидерландов.

Команды, которые входят в число претендентов на победу в турнире, только начинают свой путь в квалификации. Сейчас важно для сборных начать успешно, чтобы получить запас прочности перед длинной дистанцией.

Матч состоится на стадионе Стад де Франс в Париже. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Франция - Нидерланды

Трансляция матча Франция - Нидерланды будет доступна в этой новости 24 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 окажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Онлайн-трансляция будет доступна 24 марта в 21:45 по Киеву

Сборные Франции и Нидерландов оказались в одной группе с Гибралтаром, Грецией и Ирландией. Лучшие две команды из группы пройдут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

В своей истории национальные команды Франции и Нидерландов встречались 28 раз. На счету французской команды 13 побед, у "оранжевых" - 11, а также четыре раза команды играли вничью.

В последний раз сборные сыграли в рамках Лиги наций-2018. В первой встречи Франция добыла победу со счетом 2:1, а уже в следующем туре Нидерланды праздновали успех - 2:0.


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