Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 23.03.2023

В четверг, 23 марта, сборная Украины сыграла товарищескую игру с Брентфордом Б в рамках подготовки к матчу с национальной командой Англии в квалификации на Евро-2024.

Спарринг проходил за закрытыми дверями, однако английский клуб поделился обзором игры.

В составе украинской команды забивали Сваток и Судаков. Английский клуб же не сумел отличиться.

Видео голов и обзор матча Брентфорд Б - Украина:

Брентфорд Б – Украина 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.

Отметим, матч Англия - Украина пройдет в воскресенье, 26 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.