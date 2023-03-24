Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 23.03.2023
В четверг, 23 марта, сборная Украины сыграла товарищескую игру с Брентфордом Б в рамках подготовки к матчу с национальной командой Англии в квалификации на Евро-2024.
Спарринг проходил за закрытыми дверями, однако английский клуб поделился обзором игры.
В составе украинской команды забивали Сваток и Судаков. Английский клуб же не сумел отличиться.
Видео голов и обзор матча Брентфорд Б - Украина:
📺 Match Highlights: The key moments as #BrentfordB faced Ukraine this evening ⬇️#BrentfordFC | @SafetyCultureHQ pic.twitter.com/AbxSlEmSit— Brentford FC (@BrentfordFC) March 23, 2023
Брентфорд Б – Украина 0:2
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65
Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.
Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.
Отметим, матч Англия - Украина пройдет в воскресенье, 26 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.