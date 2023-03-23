Италия - Англия: видео голов матча

В четверг, 23 марта, в рамках квалификации на Евро-2024 сборная Италии принимает на своем поле национальную команду Англии. После первого тайма счет 2:0 в пользу гостей.

Первый гол англичанина забили на 13-й минуте. Опорный полузащитник Деклан Райс оказался первым на мяче после его отскока, отправив снаряд в сетку ворот.

Удвоил преимущество своей команды форвард Харри Кейн. Англичанин реализовал 11-метровый удар на 44-й минуте.

Вашему вниманию забитый мяч Райса:

Вашему вниманию забитый мяч Кейна: