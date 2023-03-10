Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
В воскресенье, 26 марта, состоится поединок между сборными Англии и Украины в рамках квалификации второго тура чемпионата Европы-2024.
Сборная Украины начнет свое выступление в отборе, чтобы постараться пробиться на главный турнир Европы. Англичане намерены добиться положительного результата, чтобы улучшить свои шансы на прямой проход в следующею стадию турнира.
Матч состоится на стадионе Уэмбли (Лондон). Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Англия - Украина
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 между Англией и Украиной, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 26 марта в 19:00 по киевскому времени.
Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на Suspilne TV. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.
В своей истории сборные Англии и Украины сыграли между собой восемь раз. На счету английской команды пять побед, однажды Украина выиграла, а еще две игры завершились вничью.
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Где состоится матч Англия - Украина
Поединок между Англией и Украиной пройдет в столице Англии - Лондон на стадионе Уэмбли. Арена была открыта в 2007 году.
На данный момент стадион вмещает 90 000 зрителей.
Отметим, что в рамках групповой стадии сборная Украины сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.