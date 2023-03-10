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Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче отбора Евро-2024.
Сегодня, 11:12
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, состоится поединок между сборными Англии и Украины в рамках квалификации второго тура чемпионата Европы-2024.

Сборная Украины начнет свое выступление в отборе, чтобы постараться пробиться на главный турнир Европы. Англичане намерены добиться положительного результата, чтобы улучшить свои шансы на прямой проход в следующею стадию турнира.

Матч состоится на стадионе Уэмбли (Лондон). Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Англия - Украина

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 между Англией и Украиной, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 26 марта в 19:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на Suspilne TV. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

В своей истории сборные Англии и Украины сыграли между собой восемь раз. На счету английской команды пять побед, однажды Украина выиграла, а еще две игры завершились вничью.

Читай также: Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Где состоится матч Англия - Украина

Поединок между Англией и Украиной пройдет в столице Англии - Лондон на стадионе Уэмбли. Арена была открыта в 2007 году.

На данный момент стадион вмещает 90 000 зрителей.

Отметим, что в рамках групповой стадии сборная Украины сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.


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