Единственная, но такая неповторимая: лучший матч Украины с Англией

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет свое участие в квалификации чемпионата Европы-2024. В рамках второго тура подопечные Руслана Ротаня сыграют с национальной командой Англии.

В преддверии очного противостояния стоит вспомнить лучший поединок для украинской сборной в противостоянии с "тремя львами". В 2009-м году случилась победа над родоначальниками футбола, которая позволила сыграть в плей-офф отбора на чемпионат мира.

ISPORT.ua вспоминает лучший матч сборной Украины с Англией.

Турнирное положение в отборе на ЧМ-2010

Сборная Украины в квалификации на главный футбольный турнир оказалась в одной группе с Англией, Хорватией, Беларусью, Казахстаном и Андоррой. Лишь команда, которая займет первое место, получит путевку на мундиаль, а вторая – сыграет в плей-офф квалификации.

До предпоследнего матча сборная Украины шла третьей, отставая от Англии и Хорватии по очкам. Хорватская команда туром ранее разгромно проиграла англичанам (1:5), так что им оставалось надеяться, что украинцы не смогут добыть победу в домашней игре с Англией.

В таблице группы за два туры до конца Украина отставала от Англии и Хорватии. Англичане уже получили путевку, а вот хорваты имели преимущество в два очка. Так что именно в противостоянии Украина – Англия и решалась судьба того, кто же станет вторым, ведь в последнем туре Украина играла с Андоррой, а Хорватия – с Казахстаном.

Читай также: Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Ход матча Украина - Англия

Поединок в Днепре для Украины начался шикарным образом. Уже на 13-й минуте Артем Милевский получил заброс за спины защитников, подобрал мяч и ушел от Фердинанда, вошел в штрафную, где был сбит вратарем Робертом Грином. Арбитр встречи без раздумий удалил голкипера, а место в рамке занял Дэвид Джеймс, который вышел со скамейки запасных.

Капитан украинской сборной Андрей Шевченко взял ответственность на себя, однако реализовать пенальти не сумел – мяч попал в штангу.

Благо у Украины был человек (даже не один в истории), который мог создать гол не из чего. Полузащитник Сергей Назаренко на родном для себя стадионе заставил фанатов ликовать. Василий Кобин протянул мяч, но был остановлен, а на подборе оказался Назаренко, который с дальней дистанции пробил. Повезло, что Эшли Коул решил помочь, подставившись под удар, а мяч залетел в ворота точно под штангу.

Через несколько минут Артем Милевский мог удваивать преимущество сборной Украины. Действующий тренер национальной команды Руслан Ротань тогда скинул форварду под удар, однако мяч после выстрела Артема попал в штангу.

Во втором тайме Андрей Шевченко и совсем юный Андрей Ярмоленко могли снимать все вопросы о победители, однако им не хватило удачи и мастерства, чтобы реализовать свои моменты.

Концовка матча выдалась настолько напряженной, что могла стоить Украине победе и всех стараний. Лидеры Англии Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард на последних минутах могли забивать, но после их ударов мяч пролетал мимо ворот. Несмотря на нервную концовку, команда Алексея Михайличенко добыла важную победу, которая помогла пробиться в плей-офф квалификации.

Видео гола и обзор матча Украина – Англия в 2009-м году в отборе на ЧМ-2010:

Украина - Англия 1:0

Гол: Назаренко, 30



Украина: Пятов — Кобин, Кучер, Хачериди, Ракицкий — Тимощук, Гай — Назаренко (Ярмоленко, 67), Ротань — Милевский, Шевченко (Гусев, 90+2)

Англия: Грин — Джонсон, Фердинанд, Терри, Э.Коул — Леннон (Джеймс, 15), Каррик, Лампард, Джеррард (Милнер, 46) — Хески (Карлтон Коул, 72), Руни

Предупреждения: Кобин, Хачериди, Тимощук, Ротань, Пятов

Удален: Грин, 14

На 15-й минуте Шевченко не реализовал пенальти.

После победы над Англией

В заключительном туре квалификации сборная Украины уже сама определяла судьбу второго места. Чтобы там оставаться надо было побеждать Андорру, с чем игроки справились – 6:0.

В плей-офф квалификации ЧМ-2010 сборная Украины получила в соперники национальную команду Греции. Первая встреча в Афинах выдалась очень тактической и безголевой – команды сыграли в нулевую ничью.

Ответная встреча сборных проходила в Донецке на Донбасс-Арене. Все внимание украинцев в тот вечер было обращено именно на матч Украины и Греции, ведь шансы на выход на чемпионат мира были хорошие. Несмотря на поддержку фанатов и болельщиков, сборная Украины не смогла добыть нужный результат, чтобы пробиться на мундиаль.

Судьбу противостояния Украина – Греция решил один гол, автором которого стал Димитриос Салпингидис. Как бы не старались украинские игроки, но пробить Александроса Цорваса не удалось. После финального свистка были разбиты сердца всей Украины.

Читай также: Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Исторический след

Поединок в Днепре надолго вошел в историю Украины. Можно улыбаться или удивляться, но именно та встреча стала единственной, в которой победу добыла сборная Украины. Были еще запоминающиеся матчи: ничья с шедевром Коноплянки на Уэмбли, а затем дома по нулям в Киеве.

Суммарно Украина и Англия провели между собой восемь матчей, но лишь раз побеждали украинские футболисты. Та победа надолго вошла в историю по значимости и по тому характеру, который показали наши игроки.

Совсем скоро Украина получит очередной шанс, чтобы улучшить свою статистику противостояний с Англией. Исход встречи может быть любым, но важно, чтобы болельщики из Украины могли гордиться игрой команды. Верим, надеемся и ждем! На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.

Отметим, ранее ISPORT.ua вспоминал худший матч Украины с Англией, который случился на прошедшем европейском турнире.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua