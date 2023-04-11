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Баскетбол

Турнир Play-in в НБА: что это такое, как оно выглядит и пары отбора

ISPORT рассказывает о нововведении в системе плей-офф в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 12:00

Пандемия коронавируса очень сильно отразилась на НБА. В кампании-2019/20 впервые в НБА прибегли к такому формату в плей-офф, как play-in. Схема очень понравилась зрителям, игрокам и НБА, что приняли решение оставить ее и на следующие сезоны.

Каким будет play-in в этом сезоне?

В дополнительном раунде плей-офф принимают участие восемь команд – по четыре с каждой конференции, которые будут определять 7-го и 8-го сеяных на Западе и Востоке.

Схема следующая:     

Команда, которая заняла седьмое место, сыграет с командой, занявшей 8-е место. Победитель противостояния выйдет в плей-офф.

Читай также: Определились пары плей-офф и плей-ин в НБА

Команда, занявшая девятое место, сыграет с командой, занявшей десятое место, проигравшая команда завершит участие в турнире.

Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом сыграет с победителем матча между 9-10-м местом. Победитель пары займет последнее место в плей-офф, а проигравший - вылетит.

В play-in Западной конференции сыграют:

  • Лейкерс (7) – Миннесота (8)
  • Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)

В play-in Восточной конференции встретятся:

  • Майами (7) – Атланта (8)
  • Торонто (9) – Чикаго (10)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА чтиво

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