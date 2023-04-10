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Баскетбол

Определились пары плей-офф и плей-ин в НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации стартует вторая часть турнира.
Сегодня, 08:24
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся последний тур регулярного чемпионата НБА сезона-22/23.

По итогам национального чемпиона определились пары плей-офф и плей-ин на Востоке и на Западе.

Пары плей-ин на Западе:

  • Лейкерс (7) – Миннесота (8)
  • Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)

Пары плей-ин на Востоке:

  • Майами (7) – Атланта (8)
  • Торонто (9) – Чикаго (10)

В рамках турнира плей-ин команды, имеющие посевы с 7-го по 10-й, проводят два матча для определения двух участников плей-офф. Коллективы, которые находятся в зоне плей-офф (7-е-8-е места) могут проиграть одну встречу, а команды, которые вне зоны плей-офф, не имеют права на ошибку.

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В плей-офф на Востоке встретятся:

  • Филадельфия (3) – Бруклин (6)
  • Кливленд (4) – Нью-Йорк (5)
  • Бостон (2) – Майами (7) / Атланта (8)
  • Милуоки (1) – Майами (7) / Атланта (8) / Торонто (9) / Чикаго (10)

В плей-офф на Западе сыграют:

  • Финикс (4) – Клипперс (5)
  • Сакраменто (3) – Голден Стэйт (6)
  • Мемфис (2) – Лейкерс (7) / Миннесота (8)
  • Денвер (1) – Лейкерс (7) / Миннесота (8) /Новый Орлеан (9) /Оклахома (10)

Отметим, что 11-14 апреля состоятся матчи турнира плей-ин, а плей-офф НБА стартует 15 апреля.


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