НБА: Лейкерс обыграли Юту, Голден Стэйт уничтожили Портленд в последнем туре регулярки

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 15 матчей в рамках заключительного тура регулярного сезона.

Торонто обыграл Милуоки, Лейкерс победили Юту, Портленд без шансов уступил Голден Стэйт, Сакраменто с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком проиграл Денверу и другие.

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Результаты матчей НБА за 9 апреля

Чикаго – Детройт 103:81 (26:25, 23:21, 18:18, 36:17)

Чикаго: Лавин (17), Дерозан (16), Вучевич (8 + 7 подборов), Беверли (2), Карузо (2) – старт; К. Джонс (11), Терри (10), Досунму (9), Драммонд (8 + 10 подборов), Уайт (5), Тэйлор (5), Д. Джонс (4 + 7 подборов), Симонович (4), Уильямс (2).

Детройт: Хэйс (26 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Айви (16 + 5 потерь), Уайзмен (11 + 12 подборов), Дюрен (4 + 18 подборов + 6 потерь), Хэмптон (0) – старт; Бэгли (12 + 7 подборов), Роден (7), Джозеф (5 + 9 передач), Бейхайм (0).

Нью-Йорк – Индиана 136:141 (45:41, 26:32, 36:27, 29:41)

Нью-Йорк: Топпин (34 + 7 подборов), Куикли (30 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Граймс (22), Барретт (18), Робинсон (9 + 20 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Харт (10 + 11 подборов), Хартенштайн (8), Макбрайд (5), Фурнье (0).

Индиана: Матурин (26 + 6 передач), Нембард (19 + 9 передач), Нвора (19), Несмит (14), Джексон (6 + 9 подборов) – старт; Хилл (17), Хилд (15), Бриссетт (12 + 9 подборов), Йорк (7), Джонсон (6).

Торонто – Милуоки 121:105 (35:26, 32:29, 28:24, 26:26)

Торонто: Трент (23), Флинн (20), Ачиува (14 + 13 подборов), Барнс (8), Пелтль (6) – старт; Бартон (12), Бэнтон (11 + 7 передач), Буше (10), Харпер (10), Колоко (7), Уискэмп (0).

Милуоки: Портис (16), Краудер (13 + 6 передач), Боучэмп (10), Ленард (10 + 12 подборов), Картер (6) – старт; Уиггинтон (17 + 5 потерь), Драгич (14), Т. Адетокумбо (14), Мэттьюз (3), Инглс (2 + 6 передач).

Оклахома-Сити – Мемфис 115:100 (20:24, 27:25, 38:24, 30:27)

Оклахома-Сити: Батлер (25), Мэнн (24 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Дженг (22 + 8 подборов + 9 передач), Сарр (22 + 15 подборов), Робинсон-Эрл (10 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (6), Уотерс (6).

Мемфис: Лофтон (42 + 14 подборов), З. Уильямс (24 + 9 передач), В. Уильямс (15 + 8 подборов), Родди (14), Кончар (2 + 9 подборов) – старт; Гильярд (3 + 7 передач).

Даллас – Сан-Антонио 117:138 (14:42, 45:29, 32:37, 26:30)

Даллас: Харди (25), Пинсон (23 + 13 подборов + 12 передач), Бертанс (19 + 7 подборов), Ниликина (12), М-ф Моррис (10 + 7 подборов) – старт; Райт (13), Лоусон (10), Дж. Холидэй (5).

Сан-Антонио: Мамукелашвили (23 + 11 подборов), Брэнэм (20), Бэйтс-Диоп (17), Шэмпени (16 + 10 подборов), Джонс (13 + 8 передач) – старт; Барлоу (21 + 19 подборов), Дженг (13 + 10 подборов), Уэсли (10 + 9 передач), Лэнгфорд (5).

Миннесота – Новый Орлеан 113:108 (18:30, 29:25, 36:30, 30:23)

Миннесота: Таунс (30 + 8 подборов), Эдвардс (26 + 13 подборов + 4 блок-шота + 8 потерь), Конли (17 + 7 передач), Гобер (2), Макдэниэлс (0) – старт; Принс (18), Андерсон (8 + 9 подборов), Маклафлин (5), Александер-Уокер (3), Найт (2), Мур (2).

Новый Орлеан: Ингрэм (42 + 12 подборов + 7 передач), Макколлум (23), Мерфи (20), Валанчюнас (11 + 18 подборов), Джонс (4 + 5 перехватов) – старт; Маршалл (4), Ричардсон (2), Нэнс (2).

Денвер – Сакраменто 109:95 (26:43, 33:24, 24:14, 26:14)

Денвер: Б. Браун (21 + 6 передач), Уотсон (13), Чанчар (11), К. Браун (10), Джордан (6 + 8 подборов) – старт; Ннаджи (18 + 7 подборов), Джексон (16), Брайант (12 + 8 подборов), Уайт (2 + 8 подборов), Смит (0 + 9 передач).

Сакраменто: Барнс (17), Мюррэй (14), Сабонис (14 + 9 подборов), Фокс (13), Хертер (12) – старт; Мету (9), Дэвис (5), Монк (4 + 5 потерь), Дозьер (4 + 6 передач), Лайлс (2), Эллис (1), Лень (0), Эдвардс (0), Кета (0), Холмс (0).

Лейкерс – Юта 128:117 (31:25, 34:31, 34:39, 29:22)

Лейкерс: Джеймс (36 + 6 передач), Расселл (17), Дэвис (16 + 13 подборов + 4 блок-шота), Ривз (12 + 6 передач), Вандербилт (12) – старт; Бизли (13), Хатимура (12), Браун (6), Гэбриэл (4), Суидер (0), Кристи (0), Бамба (0).

Юта: Данн (26 + 10 подборов + 8 передач), Олиник (23), Азубуйке (12), Шаманич (9), Агбаджи (8 + 8 передач) – старт; Фонтеккьо (20 + 9 подборов), Джузэнг (8), Джонс (8), Тоскано-Андерсон (3).

Финикс – Клипперс 114:119 (28:19, 25:29, 33:34, 28:37)

Финикс: С. Ли (25 + 9 передач), Лэндейл (15 + 8 подборов), Шэмет (14 + 6 передач), Окоги (13 + 7 подборов), Уэйнрайт (7 + 7 подборов) – старт; Бэйзли (16 + 9 подборов), Росс (13), Д. Ли (8), Крэйг (3).

Клипперс: Уэстбрук (25 + 7 подборов + 8 передач), Ленард (25 + 15 подборов + 6 передач), Зубац (10 + 8 подборов), Гордон (6), Батюм (0) – старт; Пауэлл (29), Хайлэнд (11), Пламли (9), Мэнн (4), Ковингтон (0).

Портленд – Голден Стэйт 101:157 (27:55, 26:29, 20:34, 28:39)

Портленд: Мэйс (21 + 12 передач), Шарп (18 + 7 подборов + 5 потерь), Уильямс (17), Нокс (13), Уотфорд (11) – старт; Уокер (9), Comanche (7), Батлер (3), Минайя (2).

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 передач), Томпсон (20), Дивинченцо (10 + 8 передач + 5 перехватов), Др. Грин (9), Луни (4 + 8 подборов) – старт; Муди (25), Пул (21), Куминга (15 + 7 подборов + 6 передач), Киньонес (9), Болдуин (8), Пэйтон II (4 + 8 подборов), Лэмб (4), Дж. Грин (2).