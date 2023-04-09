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НБА: Бостон переиграл Атланту, Шарлотт Михайлюка справился с Кливлендом

Завершилась первая часть матчей сегодняшнего игрового дня.
Вчера, 22:46
Атланта - Бостон / Getty Images
Атланта - Бостон / Getty Images

В НБА подошла к концу первая часть поединков сегодняшнего дня.

Среди результатов стоит выделить неожиданную победу Шарлотт Святослава Михайлюка над Кливлендом и очередной триумф Бостона в этом сезоне.

Бостон - Атланта - 120:114 (29:31, 32:33, 39:26, 20:24)

Бостон: Притчард (30 + 14 подборов + 11 передач + 7 потерь), Мускала (27 + 8 подборов), Хаузер (26 + 6 передач), Уайт (3), Гриффин (3) - старт; Корнет (12 + 7 подборов + 6 передач), Дэвисон (8), Шемпени (5), Кабенгеле (4), Г. Уильямс (2).

Атланта: Хантер (14), Гриффин (13), Оконгву (10 + 9 подборов), Бэй (9), А. Холидей (7 + 6 передач) - старт; Фернанду (19 + 10 подборов), Мэтьюз (19), Джонсон (15), Уильямс (4), Мартин (4), Крейчи (0), Форрест (0).

Бруклин - Филадельфия - 105:134 (21:36, 32:25, 39:39, 13:34)

Бруклин: Томас (46), Миллс (12), Ватанабе (9 + 7 подборов), Шарп (5 + 10 подборов), Бриджес (0) - старт; Грей (16 + 9 подборов + 7 передач), Дьюк (15 + 8 подборов), Смит (2).

Филадельфия: Милтон (20 + 8 передач), Рид (17 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хауз (9), Макдэниелс (8), Спрингер (0) - старт; Кинг (20), Маккланг (20 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (15), Дедмон (14 + 7 подборов), Коркмаз (11).

Вашингтон - Хьюстон - 109:114 (39:31, 28:24, 18:32, 24:27)

Вашингтон: Гудвин (22), Кисперт (18), Дэвис (13 + 8 передач), Кукс (10 + 14 подборов), Тодд (7 + 12 подборов) - старт; Джексон (19), Нанн (12), Гилл (8).

Хьюстон: Смит (20), Грин (14), Кристофер (13), Шенгюн (12 + 12 подборов + 6 передач), Мартин (12) - старт; Исон (16 + 8 подборов), Марьянович (10), Вашингтон (8), Камински (7), Никс (2), Гаруба (0).

Кливленд - Шарлотт - 95:106 (25:17, 29:32, 21:21, 20:36)

Кливленд: Уэйд (9), Рубио (6 + 7 передач), Э.Мобли (6), Осман (4), Аллен (4) - старт; Меррилл (17), Грин (13), Нето (13 + 6 передач), Р.Лопес (10), Диаките (9), А.Мобли (2), Стивенс (2).

Шарлотт: Уильямс (22 + 10 подборов), Макгауэнс (22), Маледон (18 + 9 подборов + 6 передач), Михайлюк (16 + 7 подборов), Тор (5) - старт; Букнайт (12), Ричардс (11 + 7 подборов), Джонс (0), Симмонс (0).

Майами - Орландо - 123:110 (23:24, 29:26, 32:35, 39:25)

Майами: Хирро (4), Адебайо (4), Винсент (2), Хайсмит (2), Струс (0) - старт; Хаслем (24), Д. Робинсон (20), Оладипо (19 + 8 передач + 6 потерь), Кейн (18), Юртсевен (14 + 7 подборов), Лав (8), Зеллер (6), Калеб Мартин (2), Лаури (0), О. Робинсон (0).

Орландо: Хьюстан (21), Ф. Вагнер (10), Саггс (8 + 7 подборов), Фульц (7), Картер (0) - старт; К. Харрис (22 + 8 подборов), Окикики (14), Скофилд (8), Бол (8), Картер-Уильямс (8), Битадзе (4 + 8 подборов).

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