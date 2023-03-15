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Ребров поделился деталями восстановления Ярмоленко от травмы

Украинец, судя по всему, не поможет сборной в матче против Англии.
Сегодня, 19:58
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, насколько близок к возвращению на поле Андрей Ярмоленко.

По словам украинского специалиста, вингер, судя по всему, восстановится от травмы уже после международного перерыва.

"Ярмоленко не достиг уровня готовности, необходимого для следующего матча с Ан-Насром Дубай, но его возвращение в команду очень близко.

Мы надеемся увидеть его на поле с одноклубниками после паузы на матчи сборных", - сказал Ребров.

Стоит отметить, что 26 марта Украина на Уэмбли сыграет с Англией. Ранее И.О главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал на матч двух игроков.


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