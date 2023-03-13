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Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Заявка на матч против Англии претерпела изменений.
Сегодня, 18:42
Денис Попов / ФК Динамо Киев
Денис Попов / ФК Динамо Киев

В заявку сборной Украины  на матч против Англии попало два новых лица.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в главную команду страны Руслан Ротань довызвал Никиту Шевченка и Дениса Попова.

В заявлении отмечается, что Шевченко заменяет в заявке травмированного вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка.

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Стоит отметить, что поединок против Англии пройдет примерно через две недели, а именно 26 марта, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Руслан Ротань Никита Шевченко Денис Попов

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