Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Заявка на матч против Англии претерпела изменений.

В заявку сборной Украины на матч против Англии попало два новых лица.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в главную команду страны Руслан Ротань довызвал Никиту Шевченка и Дениса Попова.

В заявлении отмечается, что Шевченко заменяет в заявке травмированного вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка.

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Стоит отметить, что поединок против Англии пройдет примерно через две недели, а именно 26 марта, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.