Вечно под присмотром: экс-футболист сборной Аргентины похвастался забавным фото с Месси

Лидер Интер Майами Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в расположении сборной Аргентины.

Нападающий в свободное время находился на базе своего клуба, где его ожидал экс-игрок национальной команды Аугусто Фернандес.

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Аргентинец похвастался фотографиями в Instagram.

"С самым лучшим, скромным. Так приятно снова видеть тебя!", - написал Аугусто.

Подписчики заметили забавный нюанс. Рядом с Месси находится его постоянный охранник, который и во время дружеской встречи не сводит глаз с Месси.

"Телохранитель Лео никогда не сводит с него глаз".

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