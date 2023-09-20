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От толпы людей до манекенов. Роналду провел дебютный матч в азиатской ЛЧ под присмотром картонок

Португалец был вынужден отыграть при пустых трибунах.
Сегодня, 10:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср встречался Персеполисом (Иран).

Саудовский клуб провел свой первый матч в новом турнире перед пустыми трибунами.

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Для звезды команды Криштиану Роналду такая ситуация редкость, когда за ним "наблюдают" картонки на стадионе.

Отметим, что иранские болельщики "сошли с ума" когда Ан-Наср прибыл в Тегеран. Фанаты преследовали португальца и его партнеров вплоть до номеров в отеле.

Поединок команд в Лиге чемпионов завершился убедительной победой Ан-Насра (2:0), хоть сам Роналду и не блистал.

Ранее сообщалось, что Роналду осчастливил теплыми объятиями художницу-инвалида из Ирана.

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