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Роналду осчастливил теплыми объятиями художницу-инвалида из Ирана

Португалец отличился красивым поступком.
Вчера, 23:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду продолжает активно проводить свободное время в Иране.

Португалец приехал на матч азиатской Лиги чемпионов для игры против одной из местных команд, однако игрок решил также осчастливить фанатку.

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Фатима - художница с тяжелой формой ДПЦ, однако ей это не мешает писать картины с изображением своего кумира. Криштиану оценил работы девушки, подарив ей личную встречу.

Роналду также успел сделать несколько фотографией с болельщицей вместе с ее картинами.

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