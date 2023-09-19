Дайте поспать: Роналду комично обратился к иранским фанатам, устроивших шоу возле отеля Ан-Насра

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого матча азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср сыграет с иранским Персеполисом.

Саудовский клуб прибыл в Тегеран, где местные фанаты "сошли с ума", увидев своего любимчика - Криштиану Роналду. Болельщик преследовали автобус с Ан-Насром, ворвались в отель, чтобы дозваться до португальца.

Ночью иранцы продолжили устраивать шоу. Фанаты возле отеля пели песни, танцевали, мешая тем самым спать саудовской команде. Роналду потешил своих болельщиков, выйдя к ним с просьбой, чтобы не мешали спать.

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Ранее сообщалось, что Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

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