iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала

Надаль уже определился с первым трансфером.
Сегодня, 19:52
Надаль и Перес / Getty Images
Надаль и Перес / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о желании стать президентом мадридского Реала.

"У меня нет такой мечты - стать президентом "Реала", но я бы хотел этого. Однако в данный момент мне нечего сказать, потому что у нас уже есть лучший из возможных президентов".

Читай также: Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги

"Реал начал хорошо, но мы находимся в самом начале пути. Есть серьезные травмы у важных игроков, таких как Куртуа, Милитао или Винисиус. Руководство подписало Беллингема, но еще несколько нападающих не помешали бы. Я бы принял Килиана Мбаппе с распростертыми объятиями. У меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?", - сказал Надаль в интервью Movistar.

Напомним, действующим президентом Реала является Флорентино Перес. Испанский функционер стоит у руля мадридского коллектива с 2009 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги
Защитник Реала пропустит мадридское дерби Защитник Реала пропустит мадридское дерби
Иско - о Реале: Возможно, мне следовало уйти раньше Иско - о Реале: Возможно, мне следовало уйти раньше
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол21:47
РБ Лейпциг успешно стартовал в Лиге чемпионов, победив Янг Бойз
Лига Чемпионов21:40
Ньюкасл чудом сохранил ворота в неприкосновенности в матче против Милана
Футбол21:25
Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера
Лига Чемпионов21:09
Степаненко, Судаков и Келси - в старте на матч с Порту
Футбол20:56
Форвард аутсайдера АПЛ: В этом сезоне мы финишируем выше Ливерпуля
Европа20:49
Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов20:20
Первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов забил защитник РБ Лейпциг
Европа20:15
Белик - о разгромном поражении от Порту в ЮЛЧ: Такого результата мы не ожидали
Европа20:10
Интер представил третий комплект: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа20:07
Интер презентовал третий очень необычный комплект формы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK