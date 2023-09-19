Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о желании стать президентом мадридского Реала.

"У меня нет такой мечты - стать президентом "Реала", но я бы хотел этого. Однако в данный момент мне нечего сказать, потому что у нас уже есть лучший из возможных президентов".

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"Реал начал хорошо, но мы находимся в самом начале пути. Есть серьезные травмы у важных игроков, таких как Куртуа, Милитао или Винисиус. Руководство подписало Беллингема, но еще несколько нападающих не помешали бы. Я бы принял Килиана Мбаппе с распростертыми объятиями. У меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?", - сказал Надаль в интервью Movistar.

Напомним, действующим президентом Реала является Флорентино Перес. Испанский функционер стоит у руля мадридского коллектива с 2009 года.

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