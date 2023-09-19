Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги

"Сливочные" не думают о том, чтобы воспользоваться опцией, которая позволяет вернуть Такефуса Кубо.

Мадридский Реал определился с планами на своего воспитанника Такефуса Кубо.

Как сообщает Marca, "сливочные" не хотят пользоваться опцией обратного выкупа японца из Реал Сосьедада несмотря на то, что он демонстрирует прекрасный прогресс.

Отмечается, что для Кубо нет места в составе столичного клуба, ведь он не сможет вытеснить из старта Родриго, а быть игроком ротации Такефуса, вероятно, не захочет. Также возвращение вингера означает, что таланты академии Реала такие, как Нико Пас и Гонсало Гарсия Торрес будут иметь меньше шансов заиграть в первой команде.

Стоит сказать, что у коллектива Карло Анчелотти есть опция выкупа 22-летнего футболиста за 33 млн евро, а у остальных клубов за 65 млн евро.

В этом сезоне на счету Такефуса провел 5 матчей, забив 3 гола и отдав 1 ассист.

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