"Волшебный мир": возлюбленная Роналду посетила Диснейленд без Криштиану
Девушка провела время в Париже.
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду, провела время во Франции.
Девушка вместе с детьми посетили парке развлечений компании Уолт Дисней - Диснейленд.
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"В волшебном мире," - написала Джорджина.
Напомним, возлюбленная Роналду появилась на модельном показе в оригинальном платье.
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