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"Волшебный мир": возлюбленная Роналду посетила Диснейленд без Криштиану

Девушка провела время в Париже.
Сегодня, 11:00
Джорджина Родригес с семьей / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес с семьей / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду, провела время во Франции.

Девушка вместе с детьми посетили парке развлечений компании Уолт Дисней - Диснейленд.

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"В волшебном мире," - написала Джорджина.

Напомним, возлюбленная Роналду появилась на модельном показе в оригинальном платье.

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