"Мой спортзал": легенда Барселоны показал, как лопата помогает ему держать себя в форме
Карлес Пуйоль вышел убирать снег в одних шортах и футболке.
Бывший футболисты Барселоны Карлес Пуйоль опубликовал пост на своей странице в Instagram.
Испанский футболист показал видео, на котором расчищает снег лопатой около дома.
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На Пуйоле были одеты только футболка, шорты и кроссовки.
"Мой сегодняшний спортзал", — написал Пуйоль.
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