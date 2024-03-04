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"Мой спортзал": легенда Барселоны показал, как лопата помогает ему держать себя в форме

Карлес Пуйоль вышел убирать снег в одних шортах и футболке.
Сегодня, 22:12
Карлес Пуйоль / Instagram
Карлес Пуйоль / Instagram

Бывший футболисты Барселоны Карлес Пуйоль опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Испанский футболист показал видео, на котором расчищает снег лопатой около дома. 

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На Пуйоле были одеты только футболка, шорты и кроссовки. 

"Мой сегодняшний спортзал", — написал Пуйоль.

Ранее Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди.

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