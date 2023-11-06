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Пуйоль - о Винисиусе: Если бы он изменил свое поведение, то получил бы больше признания

Испанец хотел бы обсудить с игроком мадридцев его поведение.
Сегодня, 18:23
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Бывший защитник и капитан Барселоны Карлес Пуйоль заявил, что хотел бы обсудить с вингером Реала Винисиусом Жуниором его поведение.

"Винисиус – великолепный игрок. Я хотел бы поговорить с ним о его поведении и высказать свое мнение. Я бы пообщался с ним как товарищ по команде. Он решает исход матчей, его футболом следует восхищаться".

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"Если бы он поменял кое-что в своем поведении, он получил бы больше признания", – заявил Пуйоль в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в текущем сезоне бразилец заработал две желтые, забив при этом только два гола в девяти матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлес Пуйоль Винисиус Жуниор

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