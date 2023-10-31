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Вслед за Винисиусом: Реал вскоре объявит о продлении контракта с еще одним лидером

Родриго получит новое соглашение сразу после своего соотечественника.
Сегодня, 17:39
Родриго Гоэс / Getty Images
Родриго Гоэс / Getty Images

Реал накануне объявил о продлении контракта с Винисиусом, но на этом работа по сохранению талантов не завершилась.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие дни "сливочные" обновят соглашение соотечественника Винисиуса Родриго Гоэса.

Сумма выкупа контракта будет составлять 1 миллиард евро. Сам договор будет действителен до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне на счету Родриго 14 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Родриго Гоэс

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