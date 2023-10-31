Вслед за Винисиусом: Реал вскоре объявит о продлении контракта с еще одним лидером
Родриго получит новое соглашение сразу после своего соотечественника.
Реал накануне объявил о продлении контракта с Винисиусом, но на этом работа по сохранению талантов не завершилась.
Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие дни "сливочные" обновят соглашение соотечественника Винисиуса Родриго Гоэса.
Сумма выкупа контракта будет составлять 1 миллиард евро. Сам договор будет действителен до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне на счету Родриго 14 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!