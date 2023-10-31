Реал продлил контракт с одним из лидеров клуба
Винисиус связал свое будущее со "сливочными"
Мадридский Реал наконец объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, Винисиус Жуниор решил связать свое будущее со "сливочными". Соглашение подписано до 2027 года.
Финансовые детали договоренностей с бразильцем остаются неизвестными.
Стоит сказать, что стороны договорились уже достаточно давно, но объявление откладывали из-за коронавируса у президента мадридцев Флорентино Переса.
Отметим, что ранее Винисус получил премию Сократеса за вклад в борьбу с расизмом.
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