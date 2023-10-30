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Винисиус получил награду на церемонии Золотого мяча

Бразильца отметили за его вклад в решение социальных проблем общества.
Сегодня, 22:17
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В понедельник, 30 октября, в Париже на церемонию Золотого мяча прибыли многие звезды футбола.

Одним из них стал вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор. И без награды бразилец в этот вечер не остался.

Винисиус стал лауреатом премии имени Сократеса за свою работу в социальной сфере жизни.

Ранее обладателем награды Раймона Копа, которая присуждается лучшему молодому игроку года, стал одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами церемонии награждения Золотой мяч-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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