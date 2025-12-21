iSport.ua
Тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей

"Королевский" клуб выиграл, но Хаби Алонсо видит потенциал для улучшения.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
В субботу, 20 декабря, мадридский Реал принимал на своём поле Севилью. "Сливочные" смогли обыграть "красно-белых" со счётом 2:.

Главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо поделился мыслями о победе в 17 туре Ла Лиги.

"Сегодня был матч, который мы обязаны были выиграть, стараться набрать три очка. Мы знаем, что способны играть лучше, и хотим показывать лучший футбол. Мы набрали три очка и постараемся начать следующий год более удачно.

Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Мы понимаем, в какой ситуации находимся, у нас есть определённые требования и элемент самокритики, которые позволят нам играть лучше. Мы знаем, что играем не на своём уровне, и хотим это исправить. Мы победили в последних матчах, и это даёт нам возможность начать следующий год с шансом побороться за все трофеи", — цитирует слова испанского специалиста Marca.

