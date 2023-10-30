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Беллингем - обладатель приза Трофей Копа

Англичанин выиграл важный трофей среди своих сверстников.
Сегодня, 21:57
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В понедельник, 30 октября, проходит церемония вручения индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча. Мероприятие проходит в театре Шатле в Париже.

Во время мероприятия был вручен - Трофей Раймона Копа. Победителем в этой номинации мог стать только футболист, которому на момент оглашения претендентов не исполнилось 21 год.

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Награду выиграл полузащитник Реала Джуд Беллингем.

В голосовании за приз англичанин опередил:

  • Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)
  • Алехандро Бальде (Барселона)
  • Педри (Барселона)
  • Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)
  • Хави Симонс (РБ Лейпциг)
  • Джамал Мусиала (Бавария)
  • Антониу Силва (Бенфика)
  • Гави (Барселона)
  • Элье Ваи (Ланс)

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.

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