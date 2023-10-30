Беллингем - обладатель приза Трофей Копа

Англичанин выиграл важный трофей среди своих сверстников.

В понедельник, 30 октября, проходит церемония вручения индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча. Мероприятие проходит в театре Шатле в Париже.

Во время мероприятия был вручен - Трофей Раймона Копа. Победителем в этой номинации мог стать только футболист, которому на момент оглашения претендентов не исполнилось 21 год.

Читай также: Золотой мяч 2023: онлайн-трансляция

Награду выиграл полузащитник Реала Джуд Беллингем.

Jude Bellingham won the 2023 Kopa Trophy, congrats 👏#ballondor pic.twitter.com/Od05dyIecy — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

В голосовании за приз англичанин опередил:

Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)

Алехандро Бальде (Барселона)

Педри (Барселона)

Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)

Хави Симонс (РБ Лейпциг)

Джамал Мусиала (Бавария)

Антониу Силва (Бенфика)

Гави (Барселона)

Элье Ваи (Ланс)

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!