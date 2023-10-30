Беллингем - обладатель приза Трофей Копа
Англичанин выиграл важный трофей среди своих сверстников.
В понедельник, 30 октября, проходит церемония вручения индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча. Мероприятие проходит в театре Шатле в Париже.
Во время мероприятия был вручен - Трофей Раймона Копа. Победителем в этой номинации мог стать только футболист, которому на момент оглашения претендентов не исполнилось 21 год.
Читай также: Золотой мяч 2023: онлайн-трансляция
Награду выиграл полузащитник Реала Джуд Беллингем.
Jude Bellingham won the 2023 Kopa Trophy, congrats 👏#ballondor pic.twitter.com/Od05dyIecy— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
В голосовании за приз англичанин опередил:
- Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)
- Алехандро Бальде (Барселона)
- Педри (Барселона)
- Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)
- Хави Симонс (РБ Лейпциг)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Антониу Силва (Бенфика)
- Гави (Барселона)
- Элье Ваи (Ланс)
Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!