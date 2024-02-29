"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева

Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ]слова Александра Алиева, который сказал что "Милевского для него больше не существует".

По словам бывшего футболиста, его товарищу не нужно было делать поспешных выводов.

"Немножко видел кусочек... Саша... Полный трэш. Увидел мое интервью. Я лишь сказал, что не надо "выносить сор из избы". И все. Не п#######м, ни х######м, б####ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, б####ь, как этот хабаровский мастер.

Так что у меня нет слов, б####ь. В который раз убеждаюсь, что это, б####ь... просто смех, и#####, н###й. Пусть посмотрит мое интервью", - прокомментировал украинец.

Напомним, история началась с того, что Артем обиделся на Александра из-за того, что тот рассказал о его состоянии, когда он был в коме .

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