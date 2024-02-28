"Это очень глупый поступок": Милевский разозлился на Алиева

Артему не понравилось, что его друг рассказал обществу о том, как проходит у него лечение от алкоголизма.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что у него есть обида на Александра Алиева.

По словам игрока, он недоволен тем, что Александр рассказал сообществу информацию о том, что он был в коме.

Раз уж Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.

Читай также: Милевский похвастался новым имиджем

Милевский признался, что не хотел, чтобы общество знало такие подробности о нем.

"Это был глупый поступок с его стороны. Он со мной это не утверждал.

Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали сначала буквально считанные люди. Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме - придется рассказать эту историю".

Напомним, в сентябре прошлого года Милевский прошел реабилитацию в больнице из-за алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Хорватии раскритиковал представителя страны на Евровидении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!