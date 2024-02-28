"Это очень глупый поступок": Милевский разозлился на Алиева
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что у него есть обида на Александра Алиева.
По словам игрока, он недоволен тем, что Александр рассказал сообществу информацию о том, что он был в коме.
Раз уж Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.
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Милевский признался, что не хотел, чтобы общество знало такие подробности о нем.
"Это был глупый поступок с его стороны. Он со мной это не утверждал.
Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали сначала буквально считанные люди. Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме - придется рассказать эту историю".
Напомним, в сентябре прошлого года Милевский прошел реабилитацию в больнице из-за алкогольной зависимости.
Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Хорватии раскритиковал представителя страны на Евровидении.
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