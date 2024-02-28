iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это очень глупый поступок": Милевский разозлился на Алиева

Артему не понравилось, что его друг рассказал обществу о том, как проходит у него лечение от алкоголизма.
Сегодня, 10:05
Артем Милевский и Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88
Артем Милевский и Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что у него есть обида на Александра Алиева.

По словам игрока, он недоволен тем, что Александр рассказал сообществу информацию о том, что он был в коме.

Раз уж Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.

Читай также: Милевский похвастался новым имиджем

Милевский признался, что не хотел, чтобы общество знало такие подробности о нем.

"Это был глупый поступок с его стороны. Он со мной это не утверждал.

Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали сначала буквально считанные люди. Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме - придется рассказать эту историю".

Напомним, в сентябре прошлого года Милевский прошел реабилитацию в больнице из-за алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Хорватии раскритиковал представителя страны на Евровидении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

Статьи по теме

Милевский похвастался новым имиджем Милевский похвастался новым имиджем
Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере
"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо "Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо
Милевский назвал причину сорванного трансфера в Италию Милевский назвал причину сорванного трансфера в Италию
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

НБА12:12
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Струс и Дерозан возглавили рейтинг
Бокс11:58
"Останется навсегда": Промоутер назвал самого сложного соперника Хэйни
Другие страны11:50
Кривцов поделился ощущениями от игры с Месси
Украина11:30
Трансферы УПЛ: Кривбасс выкупил камерунского защитника, Черноморец подписал четырех игроков
Украина11:25
Палкин: Для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок в мире
11:04
Экстра-лига по футзалу: Сокол сыграет с Энергией, МСК Харьков проведет матч с Ураганом
Украина10:59
Кривбасс выкупил ранее арендованного камерунского легионера
Бокс10:44
"Это раздражает": Джошуа оценил срыв боя с Уайлдером
Европа10:32
Стало известно, когда Беллингем должен вернуться на поле после травмы
Теннис10:19
Костюк сыграет с австралийкой во втором круге турнира в Сан-Диего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK