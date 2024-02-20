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Милевский похвастался новым имиджем

Артем поблагодарил мастера за новую прическу.
Сегодня, 19:13
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины по футболу Артем Милевский опубликовал новый пост в Instagram.

39-летний экс-спортсмен сменил прическу, что повлияло на его имидж. 

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Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Последним его клубом был Минай.

Ранее Артем назвал любимого тренера и лучший гол в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский

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