Милевский похвастался новым имиджем

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины по футболу Артем Милевский опубликовал новый пост в Instagram.

39-летний экс-спортсмен сменил прическу, что повлияло на его имидж.

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Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Последним его клубом был Минай.

Ранее Артем назвал любимого тренера и лучший гол в карьере.

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