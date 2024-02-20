Милевский похвастался новым имиджем
Артем поблагодарил мастера за новую прическу.
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины по футболу Артем Милевский опубликовал новый пост в Instagram.
39-летний экс-спортсмен сменил прическу, что повлияло на его имидж.
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Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Последним его клубом был Минай.
Ранее Артем назвал любимого тренера и лучший гол в карьере.
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