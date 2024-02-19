Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере

Артем вспомнил интересные моменты со своей футбольной жизни.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился воспоминаниями о своей карьере.

– Любимый футболист, с которым играл в одной команде?

– Алиев.

– Любимый игрок, против которого играл?

– Криштиану Роналду.

– Любимая футбольная команда?

– Реал Мадрид.

– Любимый тренер?

– Павел Яковенко.

– Лучший гол в карьере?

– В ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.

– Матч, который пересмотрел бы снова?

– Динамо – Спартак, вторая игра (4:1)", – сказал Милевский в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Милевский завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года.

Ранее Артем назвал причину сорванного трансфера в Италию.

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