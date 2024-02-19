Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере
Артем вспомнил интересные моменты со своей футбольной жизни.
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился воспоминаниями о своей карьере.
– Любимый футболист, с которым играл в одной команде?
– Алиев.
– Любимый игрок, против которого играл?
– Криштиану Роналду.
– Любимая футбольная команда?
– Реал Мадрид.
– Любимый тренер?
– Павел Яковенко.
– Лучший гол в карьере?
– В ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.
– Матч, который пересмотрел бы снова?
– Динамо – Спартак, вторая игра (4:1)", – сказал Милевский в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, Милевский завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года.
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