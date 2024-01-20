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Милевский назвал причину сорванного трансфера в Италию

Форвард на тот момент согласовал все условия с клубом.
Сегодня, 13:10
Артем Милевский / FC Dynamo Kyiv
Артем Милевский / FC Dynamo Kyiv

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, что мог выступать за итальянский клуб.

По словам футболиста, он был близок к Ливорно, но клуб не смог выкупить его у Динамо.

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"Относительно Ливорно... Был итальянский менеджер, мы встречались в Дженоа с представителями Ливорно. В принципе, мы по зарплате, по всему договорились.

Но тогда они не могли проплатить за трансфер. Надо было, чтобы я был свободным агентом. А я тогда принадлежал Динамо, поэтому сделка сорвалась. Вот и все", – рассказал Милевский во время стрима на Twitch.

Трансфер мог состояться летом 2013 года, когда контракт с Динамо истекал 2 сентября.

Ранее сообщалось, что у Милевского полиция провела обыск.

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