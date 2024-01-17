У Милевского полиция провела обыск

Бывший нападающий сборной Украины и Динамо Киев Артем Милевский рассказал, что к нему наведалась Национальная полиция Украины.

По словам экс-форварда, правоохранительные органы "пришли в гости" с целью провести обыск дома у Артема.

Также украинец поделился видео обыска, однако, отметил, что из-за тайны следствия оно неполное.

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"14.01.2024, 08:00 утра... С Новым Годом. Засевать пришла Внутренняя Безопасность Нацполиции Украины. Такие машины стояли под окном.

Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", - написал Артем

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