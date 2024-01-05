Милевский назвал рекордную сумму, которую проигрывал в казино

Бывший нападающий сборной Украины и Динамо Артем Милевский рассказал о своем отношении к азартным играм.

По словам футболиста, максимально он проигрывал 15 тысяч долларов, которые потом отыграл.

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"Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была.

Я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое", — рассказал Артем на своем Twitch-канале.

Ранее Милевский назвал сумму самых больших премиальных в карьере.

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