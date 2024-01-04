"После ЧМ-2006": Милевский назвал сумму самых больших премиальных в карьере

Наиболее весомое денежное вознаграждение экс-футболист получил за выступление на мировом первенстве.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере.

По словам экс-футболиста, за выступление на чемпионате мира 2006 года в Германии он получил 150 тысяч долларов.

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"Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям было, наверное", - сказал Милевский во время стрима на своем канале в Twitch.

Напомним, ранее Милевский впервые появился на публике после комы.

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