iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"После ЧМ-2006": Милевский назвал сумму самых больших премиальных в карьере

Наиболее весомое денежное вознаграждение экс-футболист получил за выступление на мировом первенстве.
Сегодня, 13:32
Артем Милевский / Getty Images
Артем Милевский / Getty Images

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере.

По словам экс-футболиста, за выступление на чемпионате мира 2006 года в Германии он получил 150 тысяч долларов.

Читай также: Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов

"Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям было, наверное", - сказал Милевский во время стрима на своем канале в Twitch.

Напомним, ранее Милевский впервые появился на публике после комы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2006 Артем Милевский

Статьи по теме

Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов
Суркис рассчитывает на Милевского как на работника Динамо - Цыганык Суркис рассчитывает на Милевского как на работника Динамо - Цыганык
Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы Посетил оперу в Киеве: Милевский впервые появился на публике после комы
"Суркис оплатил еще 10 дней": Алиев рассказал подробности состояния Милевского "Суркис оплатил еще 10 дней": Алиев рассказал подробности состояния Милевского
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс15:42
"У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри
Европа15:39
Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом
Европа15:05
Холанд возобновил тренировки в общей группе
Биатлон14:56
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
Бокс14:50
Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника
Европа14:35
Звезда Тоттенхэма причудливым способом представил публике новую возлюбленную
Европа14:25
Мбаппе признался, что скучает по Месси
Европа14:00
"Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной
13:35
Лидер женской сборной Украины по баскетболу подписала контракт с грандом из Испании
Украина13:32
"После ЧМ-2006": Милевский назвал сумму самых больших премиальных в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK