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Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов

Даниилу остался один шаг до топ-10.
Сегодня, 12:13
Даниил Сикан
Даниил Сикан

В рамках шестого тура Лиги чемпионов Порту переиграл Шахтер со счетом 5:3.

За "горняков" одним из голов отметился украинский нападающий Даниил Сикан, для которого это 4-ый забитый мяч в ЛЧ.

Таким образом, футболист обошел в списке лучших украинцев-бомбардиров в истории турнира Артема Милевского и своего экс-одноклубника Михаила Мудрика, у которых по три гола, заняв сейчас 12-ое место.

Отметим, что все четыре гола в своей карьере в ЛЧ Сикан забил в текущем розыгрыше.  До этого были дубль Антверпену и взятие ворот в матче с Барселоной.

Лидирует в списке экс-форвард Динамо Киев, Милана и Челси Андрей Шевченко с 48 голами за 100 игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Михаил Мудрик Даниил Сикан

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