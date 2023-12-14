Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча 13.12.2023

На ISPORT доступен обзор еврокубкового поединка с участием "горняков".

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде встречался с Порту.

Португальский клуб первым открыл счет - Галено завершил атаку своей команды, забив в пустые ворота.

В средине первого тайма Шахтер сравнял счет. Зубков получил пас от Степаненко и отдал на Сикана - Даниил поразил пустые ворота.

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До конца первой половины португальцы вышли вперед. Пепе скинул на Галено, который нанес мощный голевой удар.

После перерыва команды забили еще пять голов. "Драконы" всегда вели в счете, не позволяя "горняками" подобраться.

Героем встречи стал Галено, который оформил 2+2, а также в составе Порту забивали ветеран Пепе и сын тренера команды Консейсау.

В составе украинского клуба забил Эгиналду и еще один гол создал Сикан, который заставил соперника переправить мяч в свои ворота.

Вашему вниманию видео всех голов матча Порту - Шахтер в Лиге чемпионов:

Порту - Шахтер 5:3

Голы: Галено, 9, 43, Тареми, 62, Пепе, 76, Консейсау, 82 - Сикан, 29, Эустакио, 73 (аг), Эгиналду, 88

Порту: Кошта - Санчес (Жуан Мариу, 77), Кардозу, Пепе, Зайду - Пепе Акино (Франку, 82), Варела, Эуштакиу (Груич, 81), Галено (Хайме, 88) - Тареми, Эванилсон.

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий (Келси, 74), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Эгиналду, 85), Бондаренко (Назарина, 85), Судаков, Крыськив (Невертон, 59) - Сикан.

Предупреждения: Сануси, Рамуш (не на поле) - Судаков, Назарина, Бондарь

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