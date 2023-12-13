Сикан - первый украинец c сезона-2005/06, который забил 4 гола в Лиге чемпионов
В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту принимает Шахтер.
В первом тайме в составе "горняков" гол забил Даниил Сикан, который воспользовался передачей Александра Зубкова.
Для Сикана это четвертый гол в шести матчах Лиги чемпионов этого сезона.
Даниил стал первым украинцем с сезона02005/06, который забил 4 гола в розыгрыше турнира. До него свои бомбардиские качества показывал Андрей Шевченко в форме Милана, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 9 голами. Итальянский гранд дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл Барселоне.
В текущем сезоне Сикан провел 22 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Порту - Шахтер.
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