Сикан - первый украинец c сезона-2005/06, который забил 4 гола в Лиге чемпионов

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту принимает Шахтер.

В первом тайме в составе "горняков" гол забил Даниил Сикан, который воспользовался передачей Александра Зубкова.

Для Сикана это четвертый гол в шести матчах Лиги чемпионов этого сезона.

Даниил стал первым украинцем с сезона02005/06, который забил 4 гола в розыгрыше турнира. До него свои бомбардиские качества показывал Андрей Шевченко в форме Милана, который стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 9 голами. Итальянский гранд дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл Барселоне.

В текущем сезоне Сикан провел 22 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Порту - Шахтер.

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