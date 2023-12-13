Офсайд? Не слышали: Шахтер забил Порту благодаря эпичному голу Сикана
Увы, вскоре хозяева все равно вышли вперед.
В среду, 13 декабря, Порту играет с донецким Шахтером за право играть в плей-офф Лиги чемпионов.
К 28-й минуте "горняки" уже горели в один мяч. Однако Степаненко длинным пасом нашел Зубкова, сразу после этого боковой арбитр и защитники Порту стали сигнализировать об офсайде.
Однако свистка главного арбитра не было, так что Александр продолжил атаку, отдав классный пас на Сикана, который и сравнял счет.
Уже после окончания момента арбитр пошел лично смотреть VAR и все-таки засчитал гол.
Онлайн-трансляция поединка Порту - Шахтер доступна на нашем сайте.
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