Офсайд? Не слышали: Шахтер забил Порту благодаря эпичному голу Сикана

В среду, 13 декабря, Порту играет с донецким Шахтером за право играть в плей-офф Лиги чемпионов.

К 28-й минуте "горняки" уже горели в один мяч. Однако Степаненко длинным пасом нашел Зубкова, сразу после этого боковой арбитр и защитники Порту стали сигнализировать об офсайде.

Однако свистка главного арбитра не было, так что Александр продолжил атаку, отдав классный пас на Сикана, который и сравнял счет.

Уже после окончания момента арбитр пошел лично смотреть VAR и все-таки засчитал гол.

Онлайн-трансляция поединка Порту - Шахтер доступна на нашем сайте.

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