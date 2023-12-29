Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду
Спортсмены встретились на вечере бокса в Саудовской Аравии.
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор опубликовал новый пост в X.
Ирландский боец показал фото с легендарным футболистом Криштиану Роналду.
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Макгрегор написал, что готов провести бой с португальцем за 250 миллионов долларов.
😂😂 $250,000,000 a fight 😂😂 pic.twitter.com/LItcDJONlZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 28, 2023
Напомним, что Роналду и Макгрегор посетили вечер бокса в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Роналду вышел на первое место в бомбардирской гонке за 2023 год.
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