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Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду

Спортсмены встретились на вечере бокса в Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:35
Конор Макгрегор и Криштиану Роналду / Getty Images
Конор Макгрегор и Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор опубликовал новый пост в X.

Ирландский боец показал фото с легендарным футболистом Криштиану Роналду.

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Макгрегор написал, что готов провести бой с португальцем за 250 миллионов долларов.

Напомним, что Роналду и Макгрегор посетили вечер бокса в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на первое место в бомбардирской гонке за 2023 год.

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