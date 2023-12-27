Месси или Роналду: чемпион НБА сделал свой выбор в споре за звание величайшего футболиста

Янниса Адетокумбо впечатлил уровень игры одного из них, которую футболист демонстрирует, несмотря на возраст.

Хоть Лионель Месси и Криштиану Роналду уже не выступают в лучших лигах мира, споры о том, кто же является величайшим футболистом в истории, будут продолжаться вне зависимости от того, где они играют.

У обоих есть огромные фан-базы, которые всегда поддерживают своих кумиров. И недавно одна из них получила звездного соратника.

Звезда Милуоки и чемпион НБА 2021 года Яннис Адетокумбо на своем YouTube-канале отвечал на различные вопросы. И в первом же из них он ясно дал понять, кого считает величайшим футболистом в истории.

Грик Фрика спросили: "Какую португальскую звезду ты бы выбрал в качестве одноклубника на один день?".

"Отличный вопрос. У вас невероятные игроки: Луиш Фигу, Нани, Деку. Когда я рос, они были моими любимыми игроками. Но в конце концов вам придется выбрать GOATа, единственного и неповторимого Криштиану Роналду" - ответил Яннис.

"Каким бы видом спорта он ни занимался, он, вероятно, был бы хорош в этом. Ему так нравится соревноваться, он такой целеустремленный. Он играет на таком высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет".

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Напомним, что недавно Криштиану Роналду отметился дублем в воротах Аль-Иттихада и довел счетчик своих голов в 2023 году до 53.

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