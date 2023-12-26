Обогнал Кейна и Мбаппе: Роналду забил 53-й гол в 2023 году
Португалец вышел на первое место по голам в году.
В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср переиграл Аль-Иттихад (5:2).
Одним из героев встречи стал нападающий Криштиану Роналду, который оформил дубль. Португалец мастерски реализовал два пенальти.
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Благодаря своим голам Роналду обогнал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда Баварии Харри Кейна по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. У футболиста Манчестер Сити Эрлинга Холанда - 50 голов.
Отметим, что до конца года Ан-Наср проведет еще один матч в национальном чемпионате.
Ранее сообщалось, что Бензема подвергся критике за блеклые выступления в Саудовской Аравии.
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