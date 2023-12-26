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Обогнал Кейна и Мбаппе: Роналду забил 53-й гол в 2023 году

Португалец вышел на первое место по голам в году.
Сегодня, 22:29
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср переиграл Аль-Иттихад (5:2).

Одним из героев встречи стал нападающий Криштиану Роналду, который оформил дубль. Португалец мастерски реализовал два пенальти.

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Благодаря своим голам Роналду обогнал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда Баварии Харри Кейна по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. У футболиста Манчестер Сити Эрлинга Холанда - 50 голов.

Отметим, что до конца года Ан-Наср проведет еще один матч в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Бензема подвергся критике за блеклые выступления в Саудовской Аравии.

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