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Аль-Иттихад - Ан-Наср 2:5 обзор матча и результат игры 26.12.2023

Португалец мастерски реализовал оба пенальти, которые помогли выиграть.
Сегодня, 22:11
Карим Бензема и Криштиану Роналду / Getty Images
Карим Бензема и Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср добыл выездную победу над Аль-Иттихадом (4:2).

На первых минутах встречи хозяева открыли счет - Бензема отдал пас на Хамдаллу, который реализовал момент.

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До конца первого тайма гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Роналду забил с пенальти, а затем Талиска вывел команду вперед.

После перерыва Аль-Иттихад сравнял счет - Хамдалла оформил дубль.

Подопечные Луиша Каштру не сбавляли оборотов и сумели вновь выйти вперед. На этот раз Роналду оформил дубль, забив с пенальти. Примечательно, что у хозяев был удален Фабиньо, который и "привез" пенальти.

До конца встречи за Ан-Наср забил и Мане, который оформил дубль и установил финальный счет встречи - 5:2.

Статистика матча Аль-Иттихад - Ан-Наср 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Иттихад - Ан-Наср 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 52 - Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 76, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.83-3.82
Владение мячом: 40%-60%
Удары: 10-16
Удары в створ: 5-8 
Угловые: 3-4
Фолы: 12-15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Карим Бензема ан-наср Аль-Иттихад

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