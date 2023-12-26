Аль-Иттихад - Ан-Наср 2:5 обзор матча и результат игры 26.12.2023

Португалец мастерски реализовал оба пенальти, которые помогли выиграть.

В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср добыл выездную победу над Аль-Иттихадом (4:2).

На первых минутах встречи хозяева открыли счет - Бензема отдал пас на Хамдаллу, который реализовал момент.

Читай также: Пришел за зрелищем: Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии

До конца первого тайма гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Роналду забил с пенальти, а затем Талиска вывел команду вперед.

После перерыва Аль-Иттихад сравнял счет - Хамдалла оформил дубль.

Подопечные Луиша Каштру не сбавляли оборотов и сумели вновь выйти вперед. На этот раз Роналду оформил дубль, забив с пенальти. Примечательно, что у хозяев был удален Фабиньо, который и "привез" пенальти.

До конца встречи за Ан-Наср забил и Мане, который оформил дубль и установил финальный счет встречи - 5:2.

Статистика матча Аль-Иттихад - Ан-Наср 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Иттихад - Ан-Наср 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 52 - Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 76, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.83-3.82

Владение мячом: 40%-60%

Удары: 10-16

Удары в створ: 5-8

Угловые: 3-4

Фолы: 12-15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!