Бензема подвергся критике за блеклые выступления в Саудовской Аравии
Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема подвергся критике со стороны журналиста из Саудовской Аравии.
"Пропасть между Бенземом и общественностью растет с каждым днем. Он не играет и не может сделать разницу.
Кроме этого, он не прилагает усилий. Словно говорит публике: "Я просто развлекаюсь с вами".
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"Когда в январе приехал Роналду, он показал признаки того, что хочет играть. А Бензема ничего не предложил. Якобы он не нравится команде. Ему неудобно. Я не знаю причин этого", – сказал Валид Аль-Фаррадж в интервью Football Talk.
Напомним, Бензема перебрался в Аль-Иттихад этим летом на правах свободного агента. За это время француз провел 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
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